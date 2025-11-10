После удара возмездия по Украине западные государства поняли, что поддержка Киева оказалась бесполезной, заявил Александр Меркурис.
Аналитик из Британии уточнил, что речь идёт о «полном провале».
«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.
По его словам, партнёры Украины «добились» катастрофического опустошения собственных резервов.
Кроме того, они продемонстрировали, что их «хвалёное» вооружение не может противостоять арсеналу РФ.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье по объектам Вооружённых сил Украины был нанесён самый масштабный удар ракетами «Кинжал».