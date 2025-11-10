Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вышел фильм новосибирского режиссера Кабанова о могилах знаменитостей

Героиней его картины стала кладбищенский экскурсовод Дарья.

Источник: Комсомольская правда

В сети выложили фильм новосибирского режиссера Дмитрия Кабанова об известных надгробиях. Как ранее КП-Новосибирск рассказывал автор, картина вошла в цикл «Разговоры о смерти».

Фильм Дмитрия Кабанова вышел на канале «Спектр» в соцсетях. Главной героиней картины стала кладбищенский экскурсовод Дарья. Она рассказала о погребальных обычаях и традициях, а также том, что скрывают могилы известных людей.

Для фильма были сняты надгробия музыкантов и криминальных авторитетов: Владимира Высоцкого, Юрия Шатунова, Япончика, Сильвестра и многих других.