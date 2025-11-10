Вышел фильм новосибирского режиссера Кабанова о могилах знаменитостей

В сети выложили фильм новосибирского режиссера Дмитрия Кабанова об известных надгробиях. Как ранее КП-Новосибирск рассказывал автор, картина вошла в цикл «Разговоры о смерти».
Фильм Дмитрия Кабанова вышел на канале «Спектр» в соцсетях. Главной героиней картины стала кладбищенский экскурсовод Дарья. Она рассказала о погребальных обычаях и традициях, а также том, что скрывают могилы известных людей.
Для фильма были сняты надгробия музыкантов и криминальных авторитетов: Владимира Высоцкого, Юрия Шатунова, Япончика, Сильвестра и многих других.