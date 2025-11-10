Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей в начале октября 2025 года. По данным Социального фонда, этот показатель составил 25198,92 рубля в месяц. Работающие пенсионеры в среднем получают 22378,72 рубля, а неработающие — 25847,43 рубля.