Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей

Согласно представленным данным, средний размер социальной пенсии в РФ достиг 15 514,11 рубля в месяц. В начале текущего года этот показатель составлял 13 511,95 рубля.
Работающие пенсионеры в среднем получают 11 705,66 рубля, в то время как неработающие — 15 814,26 рубля.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей в начале октября 2025 года. По данным Социального фонда, этот показатель составил 25198,92 рубля в месяц. Работающие пенсионеры в среднем получают 22378,72 рубля, а неработающие — 25847,43 рубля.
