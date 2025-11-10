Ричмонд
МВД: мошенники под видом работодателей просят оформлять кредитные карты

Аферисты убеждают людей оформлять кредиты и переводить им деньги в «рабочих целях».

Источник: Аргументы и факты

Аферисты выдают себя за работодателей и убеждают соискателей оформлять кредитные карты, средства с которых они просят переводить на другие счета якобы в рабочих целях, следует из материалов МВД России.

Ведомство описало случай, в котором мошенники предложили потерпевшей «удаленную работу» по заполнению карточек товаров для маркетплейса. С женщиной связался злоумышленник, который под видом специалиста сообщил жертве о необходимости пройти бесплатное обучение.

Потерпевшая согласилась, после чего её попросили оформить кредитную карту и перевести деньги на счёт, который использовали аферисты. При этом женщине пообещали вернуть средства. Затем она сделала несколько переводов, но работу, как и возврат денег, не получила.

Напомним, в конце октября МВД предупредило о новой мошеннической уловке, используя которую преступники похищают деньги с помощью схемы с «доставкой» от имени сотрудника маркетплейса и последующего взлома аккаунта на сервисе «Госуслуги». Сначала они просят продиктовать код из отправленного смс-сообщения, а после сообщают потерпевшему о взломе учётной записи.