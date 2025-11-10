Красноярцам рассказали о пользе рыбы

Красноярцам напомнили о пользе рыбы. По словам специалистов краевого Роспотребнадзора, жирная и морская рыба — это источник белка и омега-3 жирных кислот. Количество жирной кислоты на одну порцию продукта — примерно 130 граммов. Больше всего ее содержится в семге, кете, нерке, горбуше, сельди, скумбрии. В белой рыбе омега-3 меньше.
Также жирная морская рыба — лосось или сельдь — является источником витамина D. А консервы — кладезь кальция. Желательно, чтобы они были не в масле, а в воде и с небольшим количеством соли. Также рыба содержит витамины группы В, фосфор, цинк, селен и йод.