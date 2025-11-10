Ричмонд
С вылетом международного рейса из Омска возникли трудности

Пассажирам придется подождать вылета из Омска за границу.

Источник: Freepik

По состоянию на 8:00 понедельника, 10 ноября 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о существенной по времени задержке двух рейсов, в том числе такие трудности испытывают пассажиры международного рейса.

Собственно, к моменту публикации вылет борта по маршруту Омск — Астана отложен на 1 час и 10 минут: вместо 8:50 он ожидается в 10:00. Сопоставимым по времени является перенос вылета в Москву, назначенного на 6:35 — борт задержан до 7:50.

В каждом из случаев, судя по всему, имела место задержка прибытия самолетов под осуществление рейсов. Первопричины сложившейся ситуации неизвестны.