В Омске билеты на поезд Деда Мороза раскупили за несколько часов

Состав прибудет в наш город 10 декабря.

Источник: Om1 Омск

Омичи разобрали все билеты на поезд Деда Мороза, который должен приехать в Омск 10 декабря. Продажа билетов на первый участок маршрута, включая Омск, открылась 9 ноября в 18:00 по омскому времени. За считанные часы все места были куплены.

Напомним, что стоимость детского билета для ребёнка от шести до 12 лет составляет 2 950 рублей, для ребёнка от трёх до пяти лет и сопровождающего взрослого (от 13 лет) — 3 450 рублей.

Сказочный состав начнёт своё движение от Владивостока 19 ноября и преодолеет больше 20 тысяч километров, посетив на своём пути 70 городов.