Врач Новоселов оценил разработку таблетки для продления жизни до 120 лет

Воздействовать на весь организм для продления жизни только одним способом невозможно, сообщил в беседе с aif.ru врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
Напомним, ранее стало известно, что китайский стартап Lonvi Biosciences, специализирующийся в области медицины долголетия, разрабатывает таблетки для продления жизни от 100 до 120 лет. Лекарство против старения содержит экстракт виноградных косточек, которые давно пользуются популярностью как здоровая пища на Западе и в традиционной китайской медицине.
«У нас 240 видов клеток. Одни клетки делятся, другие — нет. К последним, например, относятся клетки мозга. Вот на них подействовать очень тяжело, даже с помощью того вещества, который выделяют из виноградных косточек. Перевести те исследования, которые проводятся, полностью на человека нельзя, потому что клетки мозга хорошо защищены. Кроме того, нельзя лишь одним методом воздействовать на все виды клеток», — отметил врач.
По словам специалиста, есть и еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди — необходимость своевременного ухода за пожилыми людьми.
«Я приветствую любые усилия, которые позволят человеку жить дольше. Это очень важно. Однако стоит обратить внимание на то, что последние годы мы живем в болезнях и немощи. Вот самая большая проблема. Состояние пожилых людей зачастую зависит от помощи их родственников. И в итоге доживание до этих 120 лет определяется не таблетками для долголетия, а усилиями родственников, которые ухаживают, кормят, меняют памперсы», — добавил специалист.
