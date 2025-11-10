Врач Новоселов оценил разработку таблетки для продления жизни до 120 лет

«У нас 240 видов клеток. Одни клетки делятся, другие — нет. К последним, например, относятся клетки мозга. Вот на них подействовать очень тяжело, даже с помощью того вещества, который выделяют из виноградных косточек. Перевести те исследования, которые проводятся, полностью на человека нельзя, потому что клетки мозга хорошо защищены. Кроме того, нельзя лишь одним методом воздействовать на все виды клеток», — отметил врач.