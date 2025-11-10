Иркутский ансамбль «Солнышко» посетил культурный фестиваль в Китае

Напомним, что ранее ансамбль «Солнышко» уже добивался значительных успехов в Китае, став победителем международного фестиваля «Мост дружбы России и Китая» в городе Хайлар. Творческая деятельность коллектива началась в 1991 году, и за эти годы он вырос в муниципальный творческий детский клуб, в котором сейчас занимаются 150 человек. Юные танцоры не раз выступали на самых известных концертных площадках России и были с гастролями более чем в десяти странах мира.