Иркутский ансамбль «Солнышко» посетил культурный фестиваль в Китае

Поездка стала новым этапом в развитии международных культурных связей коллектива, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В этом году программа фестиваля была особенно насыщенной и включала пребывание в двух городах — Харбине и Дасине. Ключевой частью визита стало общение с китайскими школьниками. Иркутяне посетили культурные центры, выставки искусства и исторические памятники КНР, познакомились с традициями и обычаями Китая. Принимающая сторона организовала для участников ансамбля мастер-классы по китайскому искусству, кулинарии и народным ремеслам, где каждый мог своими руками создать уникальные изделия.
«Эта поездка стала для наших ребят настоящим погружением в живую культуру. Они выступали с танцевальными номерами, заводили друзей, учились понимать другую страну через совместное творчество и впечатления», — рассказала директор творческого детского клуба «Солнышко» Анастасия Синтоцкая.
Напомним, что ранее ансамбль «Солнышко» уже добивался значительных успехов в Китае, став победителем международного фестиваля «Мост дружбы России и Китая» в городе Хайлар. Творческая деятельность коллектива началась в 1991 году, и за эти годы он вырос в муниципальный творческий детский клуб, в котором сейчас занимаются 150 человек. Юные танцоры не раз выступали на самых известных концертных площадках России и были с гастролями более чем в десяти странах мира.