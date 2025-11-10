Ричмонд
В Иркутске установили 10 новых остановочных павильонов

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре завершено обустройство посадочных площадок и монтаж современных конструкций на десяти точках маршрутов общественного транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Новые объекты установлены на следующих ООТ:

— «Свердловский рынок» (в сторону Глазковского моста);

— «Садоводство ДОСААФ» (в сторону Нефтебазы);

— «Центральный рынок» (в сторону ул. Тимирязева) на Партизанской, 1;

— «Ботанический сад» (в микрорайоне Первомайский);

— «Юридический институт» (в сторону Лермонтова);

— «Юридический институт» (в сторону Гуманитарного центра);

— «Улица Пискунова» (конечная);

— «Улица Захарова» (в сторону плотины ГЭС);

— «Улица Медведева»;

— «Улица Кряжева».

Павильоны защищают от непогоды и повышают комфорт ожидания транспорта, отмечает пресс-служба администрации Иркутска.