В Иркутске установили 10 новых остановочных павильонов

Новые объекты установлены на следующих ООТ:
— «Свердловский рынок» (в сторону Глазковского моста);
— «Садоводство ДОСААФ» (в сторону Нефтебазы);
— «Центральный рынок» (в сторону ул. Тимирязева) на Партизанской, 1;
— «Ботанический сад» (в микрорайоне Первомайский);
— «Юридический институт» (в сторону Лермонтова);
— «Юридический институт» (в сторону Гуманитарного центра);
— «Улица Пискунова» (конечная);
— «Улица Захарова» (в сторону плотины ГЭС);
— «Улица Медведева»;
— «Улица Кряжева».
Павильоны защищают от непогоды и повышают комфорт ожидания транспорта, отмечает пресс-служба администрации Иркутска.