Что нужно сделать россиянам со сбережениями в ноябре, рассказал эксперт

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт объясняет, что в этот период банки традиционно запускают сезонные программы с привлекательными условиями: повышенными процентными ставками и дополнительными преимуществами для вкладчиков.
Эти программы активно появляются потому, что у финансово-кредитных организаций возникает потребность в привлечении дополнительной ликвидности. Перед наступлением новогодних праздников и накануне окончания отчетного периода банки стремятся пополнить свои счета в кратчайшие сроки.
Для клиентов такие акции становятся отличным шансом увеличить свои доходы, разместив свободные средства на более выгодных условиях, ведь высокая ставка по вкладу — это возможность получить больше прибыли по сравнению со стандартными предложениями.
Однако эксперт предостерегает о том, что гражданам стоит подходить к этим возможностям с осторожностью. Следует избегать импульсивных решений, например, преждевременного закрытия текущих вкладов только ради получения более высокой ставки.
Такие необдуманные шаги могут привести к финансовым потерям, поскольку при закрытии вклада может произойти аннулирование ранее начисленных процентов или пересчет доходов по новым условиям. В целом, участие в сезонных банковских акциях имеет смысл только при наличии свободных средств и четком понимании сроков вложения.
Перед тем, как принять решение о размещении средств, необходимо провести всестороннюю оценку ситуации: учесть уровень инфляции, чтобы понять, как он влияет на реальную покупательную способность заработанных процентов, проанализировать возможные налоговые обязательства, а также обеспечить возможность быстрого доступа к денежным средствам в случае необходимости.
Особенно важным в текущих условиях, когда ключевая ставка остается высокой, является тщательное планирование финансовых потоков и структурирование накоплений. Это поможет сохранить и приумножить личное финансовое благополучие, избегая рисков и эффективно использовав появившиеся возможности в конце года.