Что нужно сделать россиянам со сбережениями в ноябре, рассказал эксперт

Такие необдуманные шаги могут привести к финансовым потерям, поскольку при закрытии вклада может произойти аннулирование ранее начисленных процентов или пересчет доходов по новым условиям. В целом, участие в сезонных банковских акциях имеет смысл только при наличии свободных средств и четком понимании сроков вложения.