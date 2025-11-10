Красноярский ХК «Сокол» уступил «Дизелю» в серии буллитов

9 ноября красноярский «Сокол» уступил пензенскому «Дизелю» в серии буллитов. Матч Всероссийской хоккейной лиги состоялся в Пензе и завершился со счетом 5:4 Б.
Таким образом, сибиряки проиграли вторую встречу подряд. После 22 игр «крылатые» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице.
— Все равно поблагодарил ребят — до конца играли. Мастерство соперника повыше оказалось, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».
Уже 11 ноября октября красноярцы в гостях сыграют против «Рязани-ВДВ».
