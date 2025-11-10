Названа группа продуктов, которые губят здоровье мозга

Современный ритм жизни, быстрые перекусы и сладкие напитки делают нашу жизнь удобнее, но могут быть опасными для мозга. Продукты быстрого питания, чипсы, хот-доги и газировка повышают риск развития деменции. Об этом KP.RU рассказал врач-невролог, заведующая Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба.
— Употребление продуктов содержащих трансжиры или насыщенные жиры ведет к увеличению риска развития деменции, вследствие отложения холестерина. Трансжиры активно используются в приготовлении продуктов быстрого питания, жареной пищи, закусках, выпечках, — предупредила врач.
Эксперт также отметила, что чрезмерное употребление соли повышает риск гипертонии и заболеваний мелких сосудов мозга. Это в будущем может также привести к инсультам и деменции.
Чтобы снизить риски, важно правильно питаться: включать в рацион мясо, яйца, морепродукты, свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты и сыры. Сбалансированное питание с витаминами и микроэлементами помогает сохранить здоровье мозга и замедлить возрастные изменения.