Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа группа продуктов, которые губят здоровье мозга

Невролог Мушба: продукты с трансжирами угрожают здоровью мозга.

Источник: Комсомольская правда

Современный ритм жизни, быстрые перекусы и сладкие напитки делают нашу жизнь удобнее, но могут быть опасными для мозга. Продукты быстрого питания, чипсы, хот-доги и газировка повышают риск развития деменции. Об этом KP.RU рассказал врач-невролог, заведующая Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба.

— Употребление продуктов содержащих трансжиры или насыщенные жиры ведет к увеличению риска развития деменции, вследствие отложения холестерина. Трансжиры активно используются в приготовлении продуктов быстрого питания, жареной пищи, закусках, выпечках, — предупредила врач.

Эксперт также отметила, что чрезмерное употребление соли повышает риск гипертонии и заболеваний мелких сосудов мозга. Это в будущем может также привести к инсультам и деменции.

Чтобы снизить риски, важно правильно питаться: включать в рацион мясо, яйца, морепродукты, свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты и сыры. Сбалансированное питание с витаминами и микроэлементами помогает сохранить здоровье мозга и замедлить возрастные изменения.