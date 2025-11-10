Названа группа продуктов, которые губят здоровье мозга

Современный ритм жизни, быстрые перекусы и сладкие напитки делают нашу жизнь удобнее, но могут быть опасными для мозга. Продукты быстрого питания, чипсы, хот-доги и газировка повышают риск развития деменции. Об этом KP.RU рассказал врач-невролог, заведующая Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба.