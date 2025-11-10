Верховный суд разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки

Тем временем, в Туле арестовали мужчину, который напал с ножом на родителей своей бывшей сожительницы. В результате ЧП отец девушки погиб, а её мать получила тяжёлые травмы. Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 7 ноября 2025 года 26-летний злоумышленник проник в частный дом на улице Саратовской, где проживали родители его бывшей девушки. В ходе внезапного нападения он нанёс многократные удары ножом отцу девушки, который скончался на месте от полученных ранений. Мать потерпевшей также подверглась нападению и получила многочисленные ножевые ранения.