Приморские бадминтонисты впервые за 10 лет выиграли командное первенство России

«Это первая победа в командном первенстве за последние 10 лет. Делаем ставку на молодых спортсменов, — прокомментировал президент приморской федерации бадминтона Сергей Баев. — В командном первенстве до 13 лет мы стали первыми, до 15 лет — вторыми. Очень радует, что молодежь добивается результата, мы на правильном пути. Этот результат достигнут совместными усилиями: это старания спортсменов, тренеров, а также много средств вкладывал как бадминтонный спортивный клуб, так и краевая школа олимпийского резерва».