Приморские бадминтонисты впервые за 10 лет выиграли командное первенство России

С 3 по 9 ноября в Омске проходило первенство России по бадминтону среди спортсменов до 13 лет, которое собрало участников из 25 регионов страны. Блестящий результат показала сборная Приморского края. В личных соревнованиях спортсмены завоевали два золота, серебро и бронзу, а в командных поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета.
В мужском одиночном разряде финал превратился во внутреннее противостояние приморцев. Трехгеймовый поединок принес золотую медаль Никите Дрёмину, а серебро досталось Максиму Меженному — 11:21, 21:19, 22:20. Этот успех дуэт продолжил в парном разряде, где они объединились и стали лучшими, завоевав еще одно золото, переиграв пару из Нижегородской области и Татарстана — 21:19, 21:15. Кроме того, Никита Дрёмин добавил в копилку края бронзу в миксте, где он выступал вместе со спортсменкой из Перми.
Главным событием стала победа команды Приморского края, которая впервые за последние 10 лет поднялась на высшую ступень пьедестала в командном турнире. В финале наша команда, в состав которой вошли Максим Меженный, Никита Дрёмин, Иван Маслов, Рита Инешина, Марьяна Гвоздева, Алиса Шлендина и Ульяна Белякова, одолела сборную Москвы. Всего за медали в командных соревнованиях боролись 13 сборных. Тренируют ребят Евгений Дрёмин, Евгения Димова, Сергей Меженный, Алексей Золотуев, Ирина Руслякова и Сергей Лунев.
«Это первая победа в командном первенстве за последние 10 лет. Делаем ставку на молодых спортсменов, — прокомментировал президент приморской федерации бадминтона Сергей Баев. — В командном первенстве до 13 лет мы стали первыми, до 15 лет — вторыми. Очень радует, что молодежь добивается результата, мы на правильном пути. Этот результат достигнут совместными усилиями: это старания спортсменов, тренеров, а также много средств вкладывал как бадминтонный спортивный клуб, так и краевая школа олимпийского резерва».
Успех в Омске подтверждает, что приморский бадминтон активно развивается, а у региона подрастает талантливая и перспективная смена.