Врач Чернышова объяснила, какие продукты могут стать причиной ботулизма

«Сама бактерии клостридии ботулинум, вызывающая ботулизм, живёт без кислорода и размножается без кислорода, поэтому герметично укупоренные консервы становятся идеальной средой для ее развития. Эта бактерия и попадает с продуктами в консервы при недостаточной их очистке от земли. Чаще всего ботулизм развивается в консервах из мяса, птицы, рыбы, грибов. Также в зоне риска низкокислотные овощи, например, фасоль, и зелень, которую трудно отмыть», — объяснила эксперт.