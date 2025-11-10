Врач Чернышова объяснила, какие продукты могут стать причиной ботулизма

Ботулизм вызывает токсин бактерии клостридии ботулинум, которая развивается в консервах, приготовленных с нарушением технологии. Как отметила в разговоре с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова, чаще всего причиной ботулизма становятся домашние мясные, рыбные и грибные консервы.
«Сама бактерии клостридии ботулинум, вызывающая ботулизм, живёт без кислорода и размножается без кислорода, поэтому герметично укупоренные консервы становятся идеальной средой для ее развития. Эта бактерия и попадает с продуктами в консервы при недостаточной их очистке от земли. Чаще всего ботулизм развивается в консервах из мяса, птицы, рыбы, грибов. Также в зоне риска низкокислотные овощи, например, фасоль, и зелень, которую трудно отмыть», — объяснила эксперт.
Врач подчеркнула, что бактерии клостридии ботулинум погибают при 120 градусах Цельсия.
«В домашних условиях обеспечить такую температуру очень трудно, поэтому ни мясо, ни рыбу, ни птицу, ни грибы нельзя дома консервировать, закупоривая их. Самым безопасным способом консервации продуктов является квашение и мочение с рассолом и доступом кислорода. При доступе кислорода бактерии клостридии не развиваются. Также они боятся кислой среды, поэтому при консервировании овощей нужно обязательно добавлять уксус или лимонную кислоту, чтобы предотвратить заражение ботулизмом», — добавила она.
Ранее врач Чернышова рассказала о симптомах ботулизма. Она особо подчеркнула, что при их появлении необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы не допустить ухудшения состояния и летального исхода.