На Енисее началось ледообразование: спасатели предупреждают об опасности выхода на лед

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На водоемах Красноярского края продолжается процесс ледообразования.

Источник: РИА "Новости"

По данным специалистов, кромка льда на реке Енисей сейчас наблюдается на участке между поселком Курейка и деревней Селиваниха в Туруханском районе.

Спасатели подчеркивают, что образовавшийся лед пока непрочный и не способен выдержать вес человека или транспорта.

«Выходить на него, а тем более выезжать на транспортных средствах, крайне опасно», — предупреждают в КГКУ «Спасатель».

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности и воздержаться от выхода на замерзшие водоемы до установления устойчивых морозов.