На Енисее началось ледообразование: спасатели предупреждают об опасности выхода на лед

По данным специалистов, кромка льда на реке Енисей сейчас наблюдается на участке между поселком Курейка и деревней Селиваниха в Туруханском районе.
Спасатели подчеркивают, что образовавшийся лед пока непрочный и не способен выдержать вес человека или транспорта.
«Выходить на него, а тем более выезжать на транспортных средствах, крайне опасно», — предупреждают в КГКУ «Спасатель».
Жителей региона просят соблюдать меры безопасности и воздержаться от выхода на замерзшие водоемы до установления устойчивых морозов.