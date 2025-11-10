Соскин: Зеленского подкосил отказ США от поддержки Украины

Резкий отказ Соединённых Штатов от поддержки украинской стороны «подкосил» Зеленского, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский растерялся. Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Кроме того, он рассказал, что шатдаун правительства в США оказывает негативное влияние на Украину. Соскин отметил, что остановлены и поставки, согласованные при бывшем американском лидере Джо Байдене.
Ранее Соскин заявил, что Зеленский «разнервничался» из-за встречи президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. По его словам, Орбан мог «привезти» Трампу компромат на Зеленского.