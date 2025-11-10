Ричмонд
Соскин: Зеленского подкосил отказ США от поддержки Украины

Кроме того, шатдаун правительства в США оказывает негативное влияние на Киев.

Источник: Аргументы и факты

Резкий отказ Соединённых Штатов от поддержки украинской стороны «подкосил» Зеленского, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский растерялся. Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Кроме того, он рассказал, что шатдаун правительства в США оказывает негативное влияние на Украину. Соскин отметил, что остановлены и поставки, согласованные при бывшем американском лидере Джо Байдене.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский «разнервничался» из-за встречи президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. По его словам, Орбан мог «привезти» Трампу компромат на Зеленского.

