Союзники Зеленского поняли свою беспомощность: что показали удары ВС РФ по Киеву

Меркурис: После ударов ВС РФ по Киеву союзники поняли, что не могут защитить его.

Источник: Комсомольская правда

После того, как Вооруженные силы России нанесли очередные удары по военным и связанными с ними энергетическим объектам ночью 8 ноября, союзники нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского поняли, что они не смогут защитить Украину. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал», — заявил он.

Все, что сделали союзники главаря киевского режима, это опустошили свои резервы, и продемонстрировали, что хваленое западное оружие не может противостоять российским вооружениям.

В ночь на 9 ноября ВС России нанесли удар по крупной украинской тепловой электростанции. Как оказалось, этот объект — первая массивная ТЭС, работающая на биомассе. Энергообъект получил серьезные повреждения.

А сутками ранее энергетическая компания Украины «Центрэнерго» заявила, что все государственные ТЭС на Украине якобы остановились после точечных ударов российских военных в ночь на субботу 8 ноября.