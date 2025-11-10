После того, как Вооруженные силы России нанесли очередные удары по военным и связанными с ними энергетическим объектам ночью 8 ноября, союзники нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского поняли, что они не смогут защитить Украину. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.