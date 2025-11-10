Редкий гриб в форме мозга для изгнания ведьм нашли в Челябинской области

Появление гриба связано с условиями высокой влажности: он возникает во время таяния снега, при продолжительных дождях или в пасмурную погоду. В сухую и солнечную погоду гриб теряет влагу и превращается в корочку, однако после осадков вновь приобретает студенистую форму.