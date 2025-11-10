В Новосибирске ввели режим повышенной готовности в детской больнице

В Новосибирске после частичного обрушения потолка в Детской городской клинической больнице № 1 введён режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Инцидент произошёл в здании больницы на улице Вертковской, 3. По предварительным данным, причиной стал риск дальнейшего обрушения несущей балки. В связи с этим доступ пациентов и сотрудников к опасной зоне временно ограничен.
Главному врачу предписано организовать постоянный мониторинг состояния аварийных конструкций и подготовку проектно-сметной документации для проведения срочного ремонта. Кроме того, ДГКБ № 1 необходимо запросить финансирование для проведения необходимых работ.