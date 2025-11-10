В Новосибирске спасатели дважды за сутки эвакуировали людей из ванн

Как пояснили в пресс-службе ведомства, длительное нахождение в горячей воде может представлять серьёзную опасность. Высокая температура вызывает расширение сосудов, что может спровоцировать резкое падение артериального давления и вызвать сильное головокружение. В группе риска находятся пожилые люди и те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.