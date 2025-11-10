В Новосибирске спасатели дважды за сутки эвакуировали людей из ванн

В обоих случаях пострадавшим потребовалась медицинская эвакуация до автомобиля скорой помощи с последующей госпитализацией.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, длительное нахождение в горячей воде может представлять серьёзную опасность. Высокая температура вызывает расширение сосудов, что может спровоцировать резкое падение артериального давления и вызвать сильное головокружение. В группе риска находятся пожилые люди и те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Кроме того, трудности при выходе из ванны часто испытывают люди с избыточным весом. Длительное пребывание в одной позе приводит к мышечной усталости, лишая человека возможности подняться без помощи и увеличивая риск травм.
Специалисты рекомендуют пожилым и маломобильным гражданам соблюдать особую осторожность. В качестве более безопасной альтернативы им стоит рассмотреть принятие душа или установку в ванной комнате специальных поручней и других вспомогательных приспособлений.