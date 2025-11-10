Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске спасатели дважды за сутки эвакуировали людей из ванн

В Новосибирске 9 ноября спасатели МАСС дважды выезжали на вызовы к людям, которые не могли самостоятельно выбраться из ванн.

Источник: Сиб.фм

В обоих случаях пострадавшим потребовалась медицинская эвакуация до автомобиля скорой помощи с последующей госпитализацией.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, длительное нахождение в горячей воде может представлять серьёзную опасность. Высокая температура вызывает расширение сосудов, что может спровоцировать резкое падение артериального давления и вызвать сильное головокружение. В группе риска находятся пожилые люди и те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, трудности при выходе из ванны часто испытывают люди с избыточным весом. Длительное пребывание в одной позе приводит к мышечной усталости, лишая человека возможности подняться без помощи и увеличивая риск травм.

Специалисты рекомендуют пожилым и маломобильным гражданам соблюдать особую осторожность. В качестве более безопасной альтернативы им стоит рассмотреть принятие душа или установку в ванной комнате специальных поручней и других вспомогательных приспособлений.