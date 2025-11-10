Фотоальбом о традициях ульчей, нанайцев и орочей снимают в Хабаровском крае

В Нанайском районе побывал известный фотограф Денис Князев. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», целью его визита стала реализация авторского проекта «Свадьбы народов России». Проект направлен на демонстрацию культурного разнообразия нашей страны и знакомство широкой аудитории с уникальными традициями и обрядами разных этнических групп.
Особенное внимание уделено нанайскому свадебному обряду, запечатленному в фотографиях. Его характерные особенности, символизм и традиционные ритуалы переданы максимально точно и бережно. Фотографии передают подлинную атмосферу древнего торжества, создавая ощущение присутствия на настоящей свадьбе.
Команда организаторов проекта совместно с сотрудниками Центра нанайской культуры постаралась создать реконструкцию, максимально близкую к исторической действительности. Этот проект является не просто визуальной репрезентацией прошлого, а живой иллюстрацией вековых обычаев, передающихся от предков к потомкам.
— Есть на карте России места, где время говорит шепотом вековых традиций. Я задумал путь туда, где рождаются легенды — в Хабаровский край. Моя цель — одной экспедицией запечатлеть для истории живые страницы свадебных обрядов сразу трех народов: ульчей, нанайцев и орочей. Их песни, их ритуалы, их платья, расшитые символами предков — это не просто этнография. Это живое дыхание России, — написал в своем телеграм-канале Денис Князев.
Следующей точкой станет Ульчский район Хабаровского края.
Итогом работы Дениса Князева в регионе станет фотоальбом, выпущенный сразу на трех языках — нанайском, русском и английском. В Нанайском районе уверены, что он сделает традиции нанайцев по-настоящему понятными для всех, кто интересуется многообразием и красотой России.
Отметим также, что проект «Свадьбы народов России» получил премию «Гордость нации».