Фотоальбом о традициях ульчей, нанайцев и орочей снимают в Хабаровском крае

— Есть на карте России места, где время говорит шепотом вековых традиций. Я задумал путь туда, где рождаются легенды — в Хабаровский край. Моя цель — одной экспедицией запечатлеть для истории живые страницы свадебных обрядов сразу трех народов: ульчей, нанайцев и орочей. Их песни, их ритуалы, их платья, расшитые символами предков — это не просто этнография. Это живое дыхание России, — написал в своем телеграм-канале Денис Князев.