В ГД предложили увеличить пенсии полицейским с 20-летним стажем на 50 процентов

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в правительство законопроект, предлагающий установить ежемесячную надбавку к пенсии для сотрудников МВД с 20-летним стажем службы. Размер надбавки составит 50 процентов от назначенного пенсионного пособия.

Как поясняется в документе, предлагаемый механизм уже действует для сотрудников Следственного комитета РФ. Леонид Слуцкий отметил, что в российской полиции наблюдается значительный кадровый недокомплект, достигающий в некоторых регионах 40 процентов. Он подчеркнул, что такая нехватка сотрудников затрудняет эффективную борьбу с наркопреступностью, нелегальной миграцией и поддержание правопорядка.

Лидер ЛДПР объяснил, что многие опытные полицейские увольняются сразу после получения права на пенсию из-за финансовых соображений, так как зарплата на гражданке в сочетании с пенсией приносит больший доход. Для того чтобы удержать ценные кадры, партия предлагает ввести надбавку, которая, по мнению Слуцкого, станет стимулом для продолжения службы, повысит ее престиж и сохранит в ведомстве профессиональных и опытных сотрудников, передает РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо выплачивать выпускникам с красными дипломами надбавку к заработной плате в течение первых трех лет с начала работы.

