В ГД предложили увеличить пенсии полицейским с 20-летним стажем на 50 процентов

Лидер ЛДПР объяснил, что многие опытные полицейские увольняются сразу после получения права на пенсию из-за финансовых соображений, так как зарплата на гражданке в сочетании с пенсией приносит больший доход. Для того чтобы удержать ценные кадры, партия предлагает ввести надбавку, которая, по мнению Слуцкого, станет стимулом для продолжения службы, повысит ее престиж и сохранит в ведомстве профессиональных и опытных сотрудников, передает РИА Новости.