Многодетной семье с ребёнком-инвалидом предоставят жильё в Хабаровске

Ребенку-инвалиду и членам его семьи в Хабаровске по иску прокурора предоставят благоустроенное жилье. Многодетная семья не имеет постоянного жилья и проживала у знакомых.
«Надзорным ведомством направлено в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города Хабаровска предоставить вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в границах городского округа “город Хабаровск” ребенку-инвалиду и членам его семьи», — говорится в сообщении.
Прокуратура Краснофлотского района г. Хабаровска провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее семьи. Было установлено, что заявитель не имеет места жительства, ввиду чего проживает у знакомого с несовершеннолетними пятью детьми, один из которых относится к категории «ребенок-инвалид».
Многодетная мать с апреля 2025 года состоит в общем списке учета в городской администрации в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
Вместе с тем согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями вне очереди.
Краснофлотский районный суд г. Хабаровска требования прокуратуры удовлетворил и обязал администрацию предоставить семье жилье.
