Защита Олега Кана предоставила суду акт о его смерти: прокуратура выявила противоречия

Фрунзенский районный суд Владивостока отложил рассмотрение ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении сахалинского бизнесмена Олега Кана. Защита «крабового короля», обвиняемого в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов, предоставила документы о смерти подсудимого на заседании 10 ноября. Государственное обвинение нашло в них противоречащие данные, передает корр. ИА PrimaMedia.
«Судебное заседание откладывается на 17 ноября», — заявила судья, выслушав доводы стороны защиты и государственного обвинения.
На судебном заседании были представлены документы, якобы подтверждающие смерть предпринимателя 15 февраля 2023 года. Речь идет об акте о смерти, выданном компетентным органом Великобритании, и справке органа ЗАГС Российской Федерации. Иностранный документ прошёл процедуру легализации и допущен к использованию на территории РФ, об этом заявил один из адвокатов предпринимателя.
Согласно закону, прекращение уголовного дела по основанию смерти обвиняемого возможно только при наличии согласия его близких родственников, поскольку смерть лишает человека возможности защищать свою честь и достоинство. Судом было учтено прямое и добровольное волеизъявление близкого родственника, направленное на прекращение производства по делу. Заявление сестры Олега Кана было оформлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и разъяснениями Конституционного Суда Российской Федерации.
«Позиция наша согласована, все документы предоставлены в надлежащем виде, заверены нотариально. Достаточно структурировано изложили свои доводы о том, что факт смерти действительно установлен и надлежащим образом зарегистрирован на территории РФ. Прошу обратить внимание уважаемого суда на то, что иных способов регистрации факта смерти на территории иностранного государства в РФ не существует, поэтому смерть гражданина Кана зарегистрирована тем способом, который является единственным возможным для фиксации самого факта», — отметил адвокат Евгений Ефимчук.
Однако в ходе заседания государственное обвинение выявило противоречия в материалах защиты. Суд полагает необходимым повторно запросить сведения в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) со ссылкой на указанную правку.
Также действующее законодательство требует выяснять не только согласие родственников о прекращении уголовного дела в связи со смертью, но и отсутствие возражения иных родственников. Поскольку отдел записи актов гражданского состояния предоставил сведения об иных близких родственниках подсудимого, суд полагает при рассмотрении указанного ходатайства заявление о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого направить иным близким родственникам для выяснения их позиции.
Напомним, защита Кана заявила о смерти бизнесмена ещё в феврале 2023 года. Однако представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, ссылаясь на отсутствие юридического подтверждения данного события. В апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима, а апелляция отклонила жалобу защиты. В заседаниях было установлено, что «крабовый король» в 2010 году организовал убийство приморского предпринимателя Валерия Пхиденко.
В конце октября 2025 года государственный обвинитель потребовал для Олега Кана совокупно 24 года колонии и штраф 5 млн рублей.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2014 по 2019 годы, Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Приморская рыболовная компания» (все три зарегистрированы в Южно-Сахалинске) занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше 3 тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 млрд рублей.
Олег Цымхакович Кан родился 16 апреля 1967 года в портовом городе Невельске, расположенном на юго-западном побережье острова Сахалин. По открытым данным, в 1995—2009 гг. занимал кресло генерального директора российско-японского предприятия «Вакканай», владевшего квотами на добычу краба и поставлявшего его в Японию и Южную Корею. В 2000-х годах он основал собственный крабовый конгломерат: скупал компании с квотами и участвовал в госаукционах по распределению квот.