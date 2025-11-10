Адвокат бизнесмена Кана просит закрыть уголовное дело из-за его смерти

Дело сахалинского бизнесмена Олега Кана, которого называют «крабовым королём», может быть закрыто в случае удовлетворения ходатайства стороны защиты.
Поводом для закрытия дела адвокат Кана называет смерть своего подзащитного.
«Факт смерти установлен и зарегистрирован на территории Российской Федерации», — цитирует РИА Новости сказанное адвокатом в ходе прений по делу в суде Фрунзенского района Владивостока.
Ранее сообщалось, что у сахалинского рыбопромышленника, «крабового короля» Олега Кана нашли долги, сумма которых превышает 330 миллиардов рублей.
Также Олег Кан является фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества и контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей.
Напомним, ещё год назад адвокаты Кана заявили, что бизнесмен скончался 14 февраля 2023 года и попросили суд закрыть дело в отношении Кана, однако Генпрокуратура РФ усомнилась в искренности заявлений о смерти бизнесмена и назвала его смерть инсценировкой.
Тем временем Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении сына Олега Кана Александра. Его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей, организации преступного сообщества и хищении или вымогательстве оружия и боеприпасов.