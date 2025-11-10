Просьба одолжить деньги закончилась разбоем и задержанием в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре произошло разбойное нападение — сообщает Полиция Комсомольска-на-Амуре.
В отдел полиции № 1 обратился 55-летний мужчина с заявлением о преступлении.
По данным следствия, вечером на мобильный телефон заявителя поступил звонок от знакомого с просьбой одолжить деньги. Получив отказ, через некоторое время мужчина открыл дверь квартиры, где из-за спины приятеля вышли двое незнакомцев, зашли без согласия и напали. Один из злоумышленников поднёс к горлу потерпевшего нож, затем нанес удары рукоятью по голове. Нападавшие заставили мужчину сообщить код онлайн-банка и перевели 10 тысяч рублей на свой счёт, после чего покинули квартиру.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей 31 и 35 лет, ранее судимых за кражу и причинение вреда здоровью. Со слов младшего фигуранта, их оскорбила манера отказа потерпевшего дать деньги в долг. Ущерб возмещен полностью.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальная санкция — лишение свободы до 12 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.