Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Просьба одолжить деньги закончилась разбоем и задержанием в Комсомольске

Двое мужчин заставили потерпевшего перевести деньги через онлайн-банк.

Источник: РИА "Новости"

В Комсомольске-на-Амуре произошло разбойное нападение — сообщает Полиция Комсомольска-на-Амуре.

В отдел полиции № 1 обратился 55-летний мужчина с заявлением о преступлении.

По данным следствия, вечером на мобильный телефон заявителя поступил звонок от знакомого с просьбой одолжить деньги. Получив отказ, через некоторое время мужчина открыл дверь квартиры, где из-за спины приятеля вышли двое незнакомцев, зашли без согласия и напали. Один из злоумышленников поднёс к горлу потерпевшего нож, затем нанес удары рукоятью по голове. Нападавшие заставили мужчину сообщить код онлайн-банка и перевели 10 тысяч рублей на свой счёт, после чего покинули квартиру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей 31 и 35 лет, ранее судимых за кражу и причинение вреда здоровью. Со слов младшего фигуранта, их оскорбила манера отказа потерпевшего дать деньги в долг. Ущерб возмещен полностью.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальная санкция — лишение свободы до 12 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.