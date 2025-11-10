Просьба одолжить деньги закончилась разбоем и задержанием в Комсомольске

По данным следствия, вечером на мобильный телефон заявителя поступил звонок от знакомого с просьбой одолжить деньги. Получив отказ, через некоторое время мужчина открыл дверь квартиры, где из-за спины приятеля вышли двое незнакомцев, зашли без согласия и напали. Один из злоумышленников поднёс к горлу потерпевшего нож, затем нанес удары рукоятью по голове. Нападавшие заставили мужчину сообщить код онлайн-банка и перевели 10 тысяч рублей на свой счёт, после чего покинули квартиру.