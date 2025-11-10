В Алматы усилили поддержку малообеспеченных и уязвимых категорий граждан

Как отметили в управлении занятости и социальных программ Алматы, главная цель адресной социальной помощи (АСП) — не просто материальная поддержка, а стимулирование трудовой активности и содействие выходу семей из трудной жизненной ситуации. АСП предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже черты бедности. Она подразделяется на безусловную помощь — для граждан, не способных работать по состоянию здоровья, и обусловленную, предоставляемую при участии трудоспособных членов семьи в программах занятости.