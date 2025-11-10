В Алматы усилили поддержку малообеспеченных и уязвимых категорий граждан

С начала 2025 года горожанам оказано свыше 21 тыс. государственных услуг в сфере социальной защиты, включая оформление пособий, помощь малообеспеченным семьям и предоставление социальных услуг. Об этом сообщили в управлении занятости и социальных программ города, передает DKNews.kz.
Особое внимание уделяется оказанию специальных социальных услуг пожилым людям, лицам с особыми потребностями, включая детей, и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С начала года социальные услуги получили около 9 тыс. алматинцев. Поддержка оказывается в стационарных, полустационарных условиях и на дому.
На выплату адресной помощи в текущем году предусмотрено свыше 1,8 млрд тенге. Поддержку уже получили 1 819 семей, что составляет 9 063 человека. Кроме того, малообеспеченные семьи с детьми от 1 до 6 лет получают ежемесячную выплату на приобретение детского питания и бытовой химии.
Гражданам, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают допустимый уровень, оказывается жилищная помощь. На эти цели в 2025 году предусмотрено около 30 млн тенге, поддержка оказана сотни семьям. Также предоставляется компенсация в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги для отдельных категорий нуждающихся.
Как отметили в управлении занятости и социальных программ Алматы, главная цель адресной социальной помощи (АСП) — не просто материальная поддержка, а стимулирование трудовой активности и содействие выходу семей из трудной жизненной ситуации. АСП предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже черты бедности. Она подразделяется на безусловную помощь — для граждан, не способных работать по состоянию здоровья, и обусловленную, предоставляемую при участии трудоспособных членов семьи в программах занятости.