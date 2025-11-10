Компания Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn

Напомним, первый запуск ракеты New Glenn состоялся в январе 2025 года. В рамках второго старта планировалось отправить к Марсу два космических аппарата в рамках программы Escapade. Кроме того, ракета также должна вывести в космос демонстрационный образец коммуникационных технологий NASA от компании Viasat. Также в рамках полёта Blue Origin собиралась посадить первую ступень New Glenn на плавучую платформу в Атлантическом океане.