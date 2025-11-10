Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn

Старт ракеты Blue Origin с мыса Канаверал отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: Аргументы и факты

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, которой владеет основатель сервиса Amazon Джефф Безос, отменила второй запуск ракеты New Glenn с мыса Канаверал в штате Флорида.

«Сегодняшний запуск NG-2 отменён из-за погодных условий, в частности из-за правила о кучевых облаках», — говорится в сообщении на странице организации в социальной сети X*.

Сейчас Blue Origin выбирает новую дату для старта с учётом прогноза погоды.

Напомним, первый запуск ракеты New Glenn состоялся в январе 2025 года. В рамках второго старта планировалось отправить к Марсу два космических аппарата в рамках программы Escapade. Кроме того, ракета также должна вывести в космос демонстрационный образец коммуникационных технологий NASA от компании Viasat. Также в рамках полёта Blue Origin собиралась посадить первую ступень New Glenn на плавучую платформу в Атлантическом океане.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Джефф Безос: биография, бизнес и личная жизнь основателя Amazon
Одним из богатейших предпринимателей мира считается американский бизнесмен Джефф Безос, основавший компанию Amazon. На протяжении многих лет он занимает топовые места в рейтингах наиболее состоятельных людей современности. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше