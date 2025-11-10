Компания Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, которой владеет основатель сервиса Amazon Джефф Безос, отменила второй запуск ракеты New Glenn с мыса Канаверал в штате Флорида.
«Сегодняшний запуск NG-2 отменён из-за погодных условий, в частности из-за правила о кучевых облаках», — говорится в сообщении на странице организации в социальной сети X*.
Сейчас Blue Origin выбирает новую дату для старта с учётом прогноза погоды.
Напомним, первый запуск ракеты New Glenn состоялся в январе 2025 года. В рамках второго старта планировалось отправить к Марсу два космических аппарата в рамках программы Escapade. Кроме того, ракета также должна вывести в космос демонстрационный образец коммуникационных технологий NASA от компании Viasat. Также в рамках полёта Blue Origin собиралась посадить первую ступень New Glenn на плавучую платформу в Атлантическом океане.
