Женщина с ребенком застряли на скользком склоне в горах Алматы

Как сообщили в Instagram-аккаунте Службы спасения Алматы, спасатели пришли на помощь женщине 1979 года рождения и ее сыну. Они не могли спуститься с гор из-за обледенелой и скользкой дороги. «На место происшествия выдвинулись спасатели КСП “Туюк-Су”. Женщину с ребенком благополучно сопроводили вниз к стоянке ВСК “Медеу”. В медицинской помощи они не нуждались», — сообщили спасатели.