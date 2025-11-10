Женщина с ребенком застряли на скользком склоне в горах Алматы

Как сообщили в Instagram-аккаунте Службы спасения Алматы, спасатели пришли на помощь женщине 1979 года рождения и ее сыну. Они не могли спуститься с гор из-за обледенелой и скользкой дороги. «На место происшествия выдвинулись спасатели КСП “Туюк-Су”. Женщину с ребенком благополучно сопроводили вниз к стоянке ВСК “Медеу”. В медицинской помощи они не нуждались», — сообщили спасатели.
Отмечается, что оба они были одеты неподходящим образом: легкая одежда и обувь не соответствовали горным условиям. Напомним, ранее в горах Алматы помощь спасателей понадобилась группе туристов, заблудившихся при спуске с пика Башута. Из-за темных курток их не могли найти в темноте.