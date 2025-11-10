Ричмонд
Большинство омичей поддержали Владимира Путина в одобренном им запрете вейпов

За приостановку продажи в Омске курительных приспособлений высказались почти 70% жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на продажу вейпов, одобренный Владимиром Путиным, поддерживают 68% омичей. Такую цифру приводит сервис по поиску работы SuperJob, ссылаясь на данные своего опроса.

Доводы омичей по поводу одобрения ими инициативы президента таковы: «Вредно для здоровья», «Вейпы — это синтетическая химия», а также «Еще бы и табак запретили, было бы прекрасно». Против запрета распространенных курительных приспособлений выступили лишь 13% респондентов. Их аргументы: «От вейпов ни мусора, ни дыма. Они почти не пахнут» и «Будут продавать бесконтрольно, подпольно». Еще 11% омичей заявили, что им все равно, обосновав ситуацию с распространением вейпов: «Это личный выбор курящих».

Омские женщины чаще омских мужчин поддерживают запрет — 71% против 65% соответственно. Среди горожан 35—45 лет значительно больше сторонников запрета (78%), чем среди тех, кто моложе (59%) и тех, кто старше (67%).