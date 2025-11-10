Большинство омичей поддержали Владимира Путина в одобренном им запрете вейпов

Доводы омичей по поводу одобрения ими инициативы президента таковы: «Вредно для здоровья», «Вейпы — это синтетическая химия», а также «Еще бы и табак запретили, было бы прекрасно». Против запрета распространенных курительных приспособлений выступили лишь 13% респондентов. Их аргументы: «От вейпов ни мусора, ни дыма. Они почти не пахнут» и «Будут продавать бесконтрольно, подпольно». Еще 11% омичей заявили, что им все равно, обосновав ситуацию с распространением вейпов: «Это личный выбор курящих».