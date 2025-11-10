Джихадисты в Мали публично казнили TikTok-блогера за видео о городе

По словам брата погибшей, его сестру задержали в четверг, обвинив в передаче информации о передвижениях джихадистов малийской армии. На следующий день, в пятницу, девушку привезли на площадь Независимости в центре города и публично расстреляли. Брат блогерши с аудиторией более 90 тысяч подписчиков, был среди очевидцев казни.