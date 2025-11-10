Как поэма Гоголя превратилась в сказку

Одна главная роль в тюзовских «Мёртвых душах» — капитан Копейкин, но мы всё же привыкли, что основной персонаж — это Чичиков. Эту роль примеривает на себя Александр Карпов. Он признаётся, что всё ещё ищет своего героя и видит параллели с сегодняшним временем: «Его авантюра очень схожа с тем, что сейчас делают мошенники: все эти “разводы на деньги” есть и сейчас. Возможно, моего героя можно сравнить с современным зумером — он знает, что такое товар и как его продать подороже».