Как поэма Гоголя превратилась в сказку

На днях в Омске состоится премьера — 13 ноября ТЮЗ представит новое видение «Мёртвых душ» (12+).
Сразу оговоримся, что спектакль поставлен с расчётом на большую сцену, поэтому Дом актёра, где пока «живёт» ТЮЗ, для него не подходит. Пока спектакль будет идти в ДИ им. Малунцева, откуда он в перспективе «переедет» на большую сцену собственного здания. Да, все мы знаем, что ремонт ТЮЗа затягивается, но это не значит, что в репертуаре не должны появляться новые постановки.
Сподвигла учёба.
Итак, «Мёртвые души» в Омске ставит Иван Миневцев из Челябинского молодёжного театра. Его знакомство с худруком нашего ТЮЗа Анастасией Старцевой произошло в Академии Сергея Безрукова; почти год они учились и общались, отсюда и родились общие проекты. Первый из них — это как раз «Мёртвые души».
На «Культурном завтраке» Миневцев рассказал, что увлечён Гоголем, поэтому и взялся за его поэму. Но одно дело — проза, и совсем другое — сделать из неё драматургический материал. Тут к режиссёру присоединилась Екатерина Гузёма, которая часто работает с омскими театрами. Как признаётся Миневцев, они вместе создали генеральную идею будущей постановки, и когда стало ясно, что тут будут два главных персонажа, родился спектакль.
Дело в том, что на первый план помимо Чичикова здесь выйдет история капитана Копейкина. У Гоголя этот персонаж появляется эпизодически и почти без слов, а в спектакле он станет сквозным. Это своеобразный антипод Чичикова.
«Этот драматургический ход делает героев объёмнее, — объясняет Иван Миневцев. — Чичиков движется в глубинку за своей мошеннической мечтой, а капитан Копейкин, искалеченный войной, отправляется в Петербург за правдой. Они — противоположности. Но есть и общее: все остальные живут в городе N, а эти находятся в пути. Поэтому получается рассказ не только про этот город, а про мир, про страну».
При этом режиссёр уверяет, что бережно относится к прозе Гоголя. Откуда же тогда реплики у почти бессловесного в оригинале капитана Копейкина? Исполнитель этой роли Виталий Сосой сообщил, что его герой произносит то, что в поэме является словами автора. То есть гоголевская проза вложена в уста капитана.
Сохранить текст Гоголя.
«Я бережно отношусь к материалу, потому что текст Гоголя самоценен. Он живой, современный и смешной, он интереснее любых наших сочинений. Нашей с драматургом задачей было сохранить всю радость этого великого текста», — подчеркнул Иван Миневцев.
Одна главная роль в тюзовских «Мёртвых душах» — капитан Копейкин, но мы всё же привыкли, что основной персонаж — это Чичиков. Эту роль примеривает на себя Александр Карпов. Он признаётся, что всё ещё ищет своего героя и видит параллели с сегодняшним временем: «Его авантюра очень схожа с тем, что сейчас делают мошенники: все эти “разводы на деньги” есть и сейчас. Возможно, моего героя можно сравнить с современным зумером — он знает, что такое товар и как его продать подороже».
При этом артист отмечает, что никто не знает, сбылась ли мечта Чичикова, ведь вторая часть поэмы, как известно, утрачена.
Заслуженная артистка России Лариса Яковлева будет играть помещицу Коробочку. Она признается, что режиссёр изменил её представление о героине: «Мы привыкли, что Коробочка — тупая помещица, но у нас получается многогранный персонаж. С одной стороны, это обманутые пенсионерки, которым одиноки и рады любому общению. С другой — моя Коробочка как старая полевая мышь, ведь всё происходит в поле. Появился и момент, когда она ходит с косой, как классическая смерть».
Без интерьеров.
Кстати, о поле — в спектакле не будет никаких домов и их интерьеров. Так решил режиссёр. А его идею воплотила художник-сценограф Катя Никитина, сделав ставку на метафору и воображение зрителя.
Важную роль играет музыка, написанная композитором Константином Хазановичем. Режиссёр признается, что иногда именно она подталкивает к пониманию той или иной сцены. Пластическое решение спектакля в руках омского хореографа Яны Чипуштановой, а свет выстроил новосибирский художник Василий Филипчук.
Спектакль «Мёртвые души» в Омском ТЮЗе стал возможен благодаря победе во Всероссийском конкурсе по поддержке театрального искусства от Российского фонда культуры.