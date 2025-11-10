Ричмонд
Поезд Деда Мороза сделает три остановки на вокзалах Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Поезд Деда Мороза» отправляется в большое новогоднее путешествие: в маршруте — 70 городов России, включая Красноярск.

Источник: НИА Красноярск

В новогоднем сезоне 2025−2026 годов «Поезд Деда Мороза» вновь отправляется в путь по стране. Состав проедет более 20 тысяч километров и побывает в 70 городах — от Владивостока до Великого Устюга.

В Красноярском крае поезд сделает три остановки:

4 декабря — Канск,

5 декабря — Красноярск,

6 декабря — Ачинск.

На перронах гостей встретит праздничная программа с участием артистов и аниматоров. В этом году в составе появится новый вагон — резиденция Снежной королевы, посетить которую можно бесплатно.

Отметим, поезд отправится из Владивостока 19 ноября и завершит путешествие 11 января в Великом Устюге. Новый год команда встретит в Иванове, а Рождество — в Санкт-Петербурге.

Напомним, «Поезд Деда Мороза» курсирует с 2021 года и уже побывал более чем в 300 городах, собрав на своих остановках почти 2 миллиона зрителей.