Поезд Деда Мороза сделает три остановки на вокзалах Красноярского края

В новогоднем сезоне 2025−2026 годов «Поезд Деда Мороза» вновь отправляется в путь по стране. Состав проедет более 20 тысяч километров и побывает в 70 городах — от Владивостока до Великого Устюга.
В Красноярском крае поезд сделает три остановки:
4 декабря — Канск,
5 декабря — Красноярск,
6 декабря — Ачинск.
На перронах гостей встретит праздничная программа с участием артистов и аниматоров. В этом году в составе появится новый вагон — резиденция Снежной королевы, посетить которую можно бесплатно.
Отметим, поезд отправится из Владивостока 19 ноября и завершит путешествие 11 января в Великом Устюге. Новый год команда встретит в Иванове, а Рождество — в Санкт-Петербурге.
Напомним, «Поезд Деда Мороза» курсирует с 2021 года и уже побывал более чем в 300 городах, собрав на своих остановках почти 2 миллиона зрителей.