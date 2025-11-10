«Термоглаза» для врачей, датчики для двигателей: в Академгородке презентовали новейшие разработки стартапов

Среди представленных разработок: LeanVision (IT): программный комплекс на основе машинного обучения для непрерывного автоматического контроля соблюдения стандартов и санитарных норм в ресторанах и отелях (HoReCa); проект «Аддитивная система для лазерной печати из газа» (Приборостроение): разработка металлического 2Д и 3Д-принтера для прецизионной печати из газовой фазы. LCVD-технология печати позволяет с высокой точностью производить двигатели и спутники для космоса, биосовместимые имплантаты для медицины и создавать наноструктуры и функциональные покрытия для микроэлектроники и фотоники; ГИПОСТОП (Биотех): готовое к серийному производству средство для быстрой и безопасной нормализации уровня сахара у людей с диабетом. Первые поставки уже осуществлены в Беларусь и Казахстан; THERMOSCOPE (Биотех): устройство температурного видения — «термоглаза» для хирургов, проводящих малоинвазивные операции. Технология позволяет в реальном времени видеть распределение температуры в опухоли, повышая точность и безопасность вмешательств; FastPIC (Приборостроение): высокоскоростное устройство для мониторинга состояния критических узлов промышленного оборудования (шпинделей, двигателей) с помощью волоконно-оптических датчиков. Разработка позволяет предотвращать дорогостоящие поломки.