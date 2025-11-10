«Термоглаза» для врачей, датчики для двигателей: в Академгородке презентовали новейшие разработки стартапов

«Поддержка технологического предпринимательства — один из ключевых приоритетов для Правительства региона. Важно, что у нас создана эффективная экосистема, которая позволяет талантливой молодежи не только генерировать смелые идеи, но и воплощать их в реальные продукты. Акселератор А: СТАРТ является важнейшим звеном в этой цепи, и сегодня мы видим впечатляющие результаты: проекты, которые решают актуальные задачи для промышленности, космоса, медицины и общественного питания, и имеют четкие перспективы коммерциализации», — прокомментировала Ирина Мануйлова.
Пять команд-финалистов продемонстрировали свои продукты, которые уже прошли первую рыночную проверку и получили признание экспертов. Замгубернатора лично пообщалась с разработчиками на их рабочих местах в бизнес-инкубаторе Академпарка.
Среди представленных разработок: LeanVision (IT): программный комплекс на основе машинного обучения для непрерывного автоматического контроля соблюдения стандартов и санитарных норм в ресторанах и отелях (HoReCa); проект «Аддитивная система для лазерной печати из газа» (Приборостроение): разработка металлического 2Д и 3Д-принтера для прецизионной печати из газовой фазы. LCVD-технология печати позволяет с высокой точностью производить двигатели и спутники для космоса, биосовместимые имплантаты для медицины и создавать наноструктуры и функциональные покрытия для микроэлектроники и фотоники; ГИПОСТОП (Биотех): готовое к серийному производству средство для быстрой и безопасной нормализации уровня сахара у людей с диабетом. Первые поставки уже осуществлены в Беларусь и Казахстан; THERMOSCOPE (Биотех): устройство температурного видения — «термоглаза» для хирургов, проводящих малоинвазивные операции. Технология позволяет в реальном времени видеть распределение температуры в опухоли, повышая точность и безопасность вмешательств; FastPIC (Приборостроение): высокоскоростное устройство для мониторинга состояния критических узлов промышленного оборудования (шпинделей, двигателей) с помощью волоконно-оптических датчиков. Разработка позволяет предотвращать дорогостоящие поломки.
В ходе мероприятия отмечалось, что осенняя сессия А: СТАРТ подтвердила высокий интерес молодежи к технологическому предпринимательству. Из 144 поданых заявок до финала дошли 30 самых сильных проектов, 21 из которых уже получил место в бизнес-инкубаторе. Здесь команды продолжат рост при полном пакете поддержки: от юридического и бухгалтерского сопровождения до доступа к экспертам и производственной инфраструктуре.
Правительство Новосибирской области реализует комплекс мер для поддержки инновационного бизнеса на всех этапах его развития. В 2024 году объём поддержки в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» составил 2,4 млрд рублей. Ежегодно из регионального бюджета выделяется около 170 млн рублей на поддержку 30−40 инновационных проектов в рамках конкурса на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности. Бизнес-инкубатор Академпарка получает субсидию на возмещение затрат по аренде для начинающих компаний — 57,5 млн рублей в 2025 году. Также управляющей компании технопарка предоставляется субсидия для компенсации льготной аренды инновационным компаниям-резидентам. Помимо этого, молодые ученые и технологические предприниматели региона активно получают гранты в рамках федеральных программ «УМНИК» и «Студенческий стартап».