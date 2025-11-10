Новый пожарный пост в селе Жуантобе повысит безопасность 4,5 тысяч жителей

Новый пункт оснащён всем необходимым для оперативного реагирования: боксами для техники, помещением для дежурных, кухней, душевой и комнатой отдыха. Подразделение получило от ведомства автоцистерну, боевую форму пожарного, радиостанции и служебный автомобиль. В завершение церемонии участники посадили зелёные насаждения, а открытие ДПФ стало важным шагом к повышению уровня безопасности для более чем 4,5 тысяч жителей села.