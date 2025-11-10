Россиян предупредили о мошенничестве с кредитками: этот обман может коснуться любого

Новая обманная схема с кредитными картами появилась в России. Мошенники ищут жертву и связываются с ней от лица якобы работодателя. Затем аферисты настоятельно просят оформить кредитную карту. Об этом сообщили в МВД России, транслирует РИА Новости.
По словам мошенников, кредитки нужны для совершения необходимых для дальнейшей работы операций. Так, жертвы начинают проходить якобы обучение и набирают кредитных карт.
После этого потерпевшие совершают ряд переводов. Однако «обучение» ничем не заканчивается: нет ни работы, ни возврата средств.
Сейчас также пользуется популярностью схема с «черной пятницей». Обман нацелен на кражу данных банковских карт россиян. Звонки поступают от якобы продавцов на маркетплейсах.