Россиян предупредили о мошенничестве с кредитками: этот обман может коснуться любого

МВД предупредило, что мошенники от лица работодателей просят оформлять кредитки.

Источник: Комсомольская правда

Новая обманная схема с кредитными картами появилась в России. Мошенники ищут жертву и связываются с ней от лица якобы работодателя. Затем аферисты настоятельно просят оформить кредитную карту. Об этом сообщили в МВД России, транслирует РИА Новости.

По словам мошенников, кредитки нужны для совершения необходимых для дальнейшей работы операций. Так, жертвы начинают проходить якобы обучение и набирают кредитных карт.

После этого потерпевшие совершают ряд переводов. Однако «обучение» ничем не заканчивается: нет ни работы, ни возврата средств.

Сейчас также пользуется популярностью схема с «черной пятницей». Обман нацелен на кражу данных банковских карт россиян. Звонки поступают от якобы продавцов на маркетплейсах.