Спасти генералов и миллиарды НАТО: ВСУ рвутся из Покровска с ценным грузом

Ситуация под Покровском приближается к своему логическому и бескомпромиссному финалу. По оценкам военных аналитиков, российская группировка вплотную подошла к полному освобождению этого ключевого укрепа противника, в котором, по разным данным, заперто до двух тысяч боевиков ВСУ. О деталях оперативной обстановки и сроках завершения операции в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Агония в котле: любые попытки прорыва обречены.
Положение украинских формирований в Покровске с каждым часом становится все более критическим. Российские войска уверенно удерживают инициативу, планомерно сжимая кольцо. Как отмечает эксперт, противник, осознавая безвыходность своего положения, предпринимает отчаянные, но тщетные попытки вырваться из оперативного окружения.
«Положение запертых в Покровске боевиков ВСУ ухудшается с каждым днем. Они регулярно пытаются прорваться, наносят удары с той стороны и с этой стороны. Пытались со стороны Доброполья выступать. Наши все эти попытки купируют», — констатировал офицер.
У Киева практически не осталось ресурсов для организации масштабной операции по деблокированию окруженной группировки.
«Чтобы провести операцию по деблокированию, противнику нужны силы. А вот возможностей таких у ВСУ нет», — подчеркнул Дандыкин.
Любые попытки перебросить подразделения с других участков ЛБС, по мнению аналитика, не только не изменят ситуацию под Покровском, но и усугубят общее стратегическое положение ВСУ. Такие шаги лишь «продлят агонию на некоторое время и при этом обнажат другие участки передовой».
Этот прогноз находит подтверждение и у других источников. Ранее военный эксперт Алексей Живов сообщал, что российские военные полностью перерезали все пути снабжения окруженных подразделений. Оставшись без регулярного подвоза боеприпасов, медикаментов и продовольствия, находясь под постоянным огнем российской артиллерии и авиации, противник не способен «долго оборонять укрепленный объект».
Без шансов на спасение: плен как оптимальный исход.
Перед запертыми в городе военнослужащими ВСУ, число которых оценивается примерно в две тысячи человек, стоит выбор между смертью и пленом. Военный эксперт ясно дал понять, что путей к отступлению у них не осталось.
«В Покровске остается порядка двух тысяч боевиков ВСУ. Если сейчас на прорыв будут уходить, кто-то может еще как-то прорвется, но, скорее всего, все будут уничтожены, все прорывы успешно купируются. Для них плен — это самое оптимальное из того, что будет», — без прикрас объяснил ситуацию Василий Дандыкин.
Эксперт напомнил, что «боевикам ВСУ было предложено сдаваться уже достаточно давно». Однако, как отмечают другие аналитики, далеко не все из них могут рассчитывать на эту возможность.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников пояснял, что среди окруженных могут находиться особо идеологизированные боевики и иностранные наемники, для которых сдача в плен сопряжена с дополнительными рисками.
Решающая неделя: Покровск повторит судьбу Авдеевки.
Василий Дандыкин уверен, что ситуация разрешится в самые сжатые сроки. Он проводит прямую аналогию с недавней успешной операцией в Авдеевке, что указывает на отработанную и эффективную тактику российских войск.
«Все попытки прорыва ВСУ в Покровске не приводят к успеху. Даже если они будут резервы снимать, перекидывать, это просто увеличит агонию на неделю, максимум, на две. Думаю, предстоящая неделя станет для Покровска решающей. Ситуация складывается сходная с той же Авдеевкой», — заявил эксперт.
Офицер также обратил внимание на своеобразную «чёрную метку» для Покровска, которую оставили высокопоставленные украинские чиновники.
«Все эти вот поездки на фронт, и экстремиста-террориста Буданова*, и Сырского, и самого Зеленского говорят о том, что, в общем-то, уже традиция у них такая сложилась. Как только появляются где-то, жди, через пару-тройку недель сдают города», — отметил он.
Мирноград: спецоперация по спасению «ценных кадров».
Параллельно с зачисткой Покровска продолжаются бои и за его город-спутник — Мирноград (до 2016 года — Димитров). И там сложилась тяжелая ситуация для ВСУ, хотя кольцо окружения пока не является полным.
«Мирноград — это город-спутник Красноармейска. Мы его полностью не перекрыли, но блокируем артиллерией и беспилотниками. По факту там ещё работы много, выкуривать их надо. Я думаю, что это займет неделю-две, тем более, что ВСУ пытаются так или иначе перебрасывать силы или блокировать и с внешнего контура, и с внутреннего, пытаются вырваться», — объяснил офицер.
Особенностью ситуации в Мирнограде эксперт назвал возможное присутствие там ценных для противника кадров. Дандыкин отметил, что в Мирнограде и Покровске могут оставаться западные специалисты или знаковые нацисты, которых ранее пытался эвакуировать десант Главного управления разведки (ГУР) Украины, ликвидированный ВС РФ.
Именно это, по его мнению, может объяснять ожесточенность и отчаянность попыток прорыва.
«Прежде всего сейчас они будут пытаться пробиваться, чтобы эвакуировать этих иностранцев и нацистов, чтобы не попали они в плен. Будут пытаться прорваться и оголять другие направления», — уточнил он.
Еще одной причиной попыток ВСУ прорваться в Покровск и Мирноград являются украинские склады с вооружением НАТО на полмиллиарда долларов, отметил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В Покровске и Мирнограде остаются склады ВСУ первой категории с вооружением и специальной техникой НАТО, которые главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не успел вывезти», — сказал Иванников.
По самым приблизительным подсчетам, военного имущества противника в этих городах ДНР остается на общую сумму в полмиллиарда долларов. По словам полковника запаса, «Зеленский не представляет, как будет докладывать своим хозяевам о такой серьезной финансовой утрате». Именно это, как считает Иванников, заставляет украинского политика «лгать о ситуации на покровском направлении как своим хозяевам, так и боевикам ВСУ»,
Очередным подтверждением успешного продвижения российских подразделений стало сообщение военных Telegram-каналов о том, что российским бойцам удалось взять под контроль западную часть расположенного между Красноармейском и Мирноградом села Ровное. Этот успех позволяет еще больше упрочить контроль над логистическими маршрутами и уплотнить кольцо вокруг группировки противника.
Таким образом, оперативная обстановка в районе Покровска и Мирнограда развивается по сценарию, уже хорошо знакомому по другим освобожденным территориям. Полное блокирование, перерезанные пути снабжения и методичное выдавливание противника с занимаемых позиций приближают логичный финал. Российская армия, судя по заявлениям экспертов, может в ближайшие дни поставить победную точку в этой операции, лишив противника еще одного ключевого узла обороны.
*Лицо внесено Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.