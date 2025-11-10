Спасти генералов и миллиарды НАТО: ВСУ рвутся из Покровска с ценным грузом

«Мирноград — это город-спутник Красноармейска. Мы его полностью не перекрыли, но блокируем артиллерией и беспилотниками. По факту там ещё работы много, выкуривать их надо. Я думаю, что это займет неделю-две, тем более, что ВСУ пытаются так или иначе перебрасывать силы или блокировать и с внешнего контура, и с внутреннего, пытаются вырваться», — объяснил офицер.