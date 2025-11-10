Назван один продукт питания, улучшающий работу сосудов головного мозга

В исследовании участвовал 31 человек в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый день в течение 16 недель они съедали по 60 граммов арахиса с кожурой. Спустя четыре месяца врачи заметили улучшение мозгового кровотока на 3,6% и рост показателей памяти почти на 6%. Участники также отметили, что у них немного снизилось давление.