Военнослужащий Сергей Ходаков из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Прощание с бойцом состоится 11 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Сергей Ходаков из Тулуна героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Администрация выражает свои искренние соболезнования родным и близким. Его имя навсегда останется в истории нашей страны, — сказали власти города.

Родные и близкие смогут проводить героя в последний путь. Прощание с Сергеем Ходаковым состоится 11 ноября 2025 года в 12:00 в храме Святителя Луки Крымского.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец Сергей Головин из Усть-Кута погиб в зоне СВО в возрасте 52 лет. Военнослужащий будет захоронен на аллее Героев.