Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Решила делать все, что захочет»: Соболенко высказалась о поражении от Рыбакиной

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенка высказалась о поражении на Итоговом турнире WTA от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает Championat.com.

Источник: Nur.kz

Соболенко является четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема» и сейчас возглавляет мировой рейтинг WTA. Однако в минувшие выходные она уступила Рыбакиной на заключительных соревнованиях сезона.

Сама теннисистка заявила, что проиграла, потому что ждала возможности. «Мне кажется, она (Рыбакина — прим. ред.) просто решила, что выйдет на корт и будет делать все, что захочет, особо не думая ни о чем и не сомневаясь в каких-либо решениях. Думаю, что Елена была немного смелее меня. Самым сложным было то, что она шла на свои удары, постоянно попадая по линиям. Я пыталась дождаться возможности», — поделилась первая ракетка мира.

Ранее мы рассказывали, сколько заработала Рыбакина за триумфальное выступление в Эр-Рияде. Помимо этого, после победы в турнире Токаев наградил Рыбакину орденом.

Добавим, что после финала Рыбакина отказалась от совместного фото с главой WTA Поршей Арчер. Предполагается, что это связано с ситуацией вокруг отстранения тренера казахстанки Стефано Вукова, который теперь вновь продолжает официальную работу со спортсменкой.