«Решила делать все, что захочет»: Соболенко высказалась о поражении от Рыбакиной

Соболенко является четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема» и сейчас возглавляет мировой рейтинг WTA. Однако в минувшие выходные она уступила Рыбакиной на заключительных соревнованиях сезона.
Сама теннисистка заявила, что проиграла, потому что ждала возможности. «Мне кажется, она (Рыбакина — прим. ред.) просто решила, что выйдет на корт и будет делать все, что захочет, особо не думая ни о чем и не сомневаясь в каких-либо решениях. Думаю, что Елена была немного смелее меня. Самым сложным было то, что она шла на свои удары, постоянно попадая по линиям. Я пыталась дождаться возможности», — поделилась первая ракетка мира.
Ранее мы рассказывали, сколько заработала Рыбакина за триумфальное выступление в Эр-Рияде. Помимо этого, после победы в турнире Токаев наградил Рыбакину орденом.
Добавим, что после финала Рыбакина отказалась от совместного фото с главой WTA Поршей Арчер. Предполагается, что это связано с ситуацией вокруг отстранения тренера казахстанки Стефано Вукова, который теперь вновь продолжает официальную работу со спортсменкой.