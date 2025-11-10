«Барыс» дома уступил лидеру чемпионата КХЛ

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. «Барыс» завершил затяжную домашнюю серию поединком с «Металлургом».
Тренерский штаб хозяев сделал только одно изменение в составе — вместо приболевшего Динмухамеда Кайыржана во втором звене был заявлен Вячеслав Колесников.
В стартовом отрезке гости больше владели шайбой, и в результате одной затяжной позиционной атаки Данил Вовченко открыл счёт. Во втором периоде точные броски Сергея Толчинского, оформившего дубль, заставили хозяев бросить в игру Адама Шила. Казахстанцев вернул в игру Алихан Асетов, переправивший шайбу в ворота после броска Самата Данияра.
Однако на большее игроков «Барыса» не хватило. Точку в матче поставил Роман Канцеров. 15 ноября подопечные Михаила Кравца на выезде сыграют с «Локомотивом».