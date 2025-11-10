«Барыс» дома уступил лидеру чемпионата КХЛ

В стартовом отрезке гости больше владели шайбой, и в результате одной затяжной позиционной атаки Данил Вовченко открыл счёт. Во втором периоде точные броски Сергея Толчинского, оформившего дубль, заставили хозяев бросить в игру Адама Шила. Казахстанцев вернул в игру Алихан Асетов, переправивший шайбу в ворота после броска Самата Данияра.