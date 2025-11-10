Затонувшее судно убрали из бухты Пяти Охотников в Приморье

История началась еще в июне прошлого года, когда маломерное судно, принадлежавшее жителю Владивостока, село на мель в бухте. Владелец не предпринимал никаких действий, чтобы убрать свое затонувшее имущество. Он даже проигнорировал официальное предписание капитана морского порта Находка, который обязал его удалить судно из акватории.