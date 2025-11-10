Затонувшее судно убрали из бухты Пяти Охотников в Приморье

В акватории бухты Пяти Охотников в Японском море наконец-то убрали затонувшее рыболовное судно. Оно простояло на мели больше года, создавая угрозу для морской среды. Решить проблему удалось благодаря настойчивости Находкинской транспортной прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
История началась еще в июне прошлого года, когда маломерное судно, принадлежавшее жителю Владивостока, село на мель в бухте. Владелец не предпринимал никаких действий, чтобы убрать свое затонувшее имущество. Он даже проигнорировал официальное предписание капитана морского порта Находка, который обязал его удалить судно из акватории.
Оставление судна в воде могло нанести серьезный вред окружающей среде. Чтобы не допустить этого, транспортный прокурор обратился в суд. Суд полностью согласился с требованиями прокуратуры и постановил, что владелец обязан в течение года убрать затонувшее судно.
Прокуроры продолжали контролировать ситуацию и после вынесения судебного решения. В результате их надзора судно было окончательно извлечено из акватории бухты Пяти Охотников. Сейчас принимаются меры для того, чтобы утилизировать его безопасным для природы способом.