Нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского подкосил возможный отказ Соединенных Штатов Америки от поддержки Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, позиция США привела главаря киевского режима в растерянность, поскольку Зеленский не ожидал, что его будут фактически «строить».
«Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет», — отметил Соскин.
Эксперт добавил, что на украинский вопрос в значительной степени и шатдаун правительства США. Сейчас Киев не получает даже то вооружение, поставки которого было согласовано при прежнем президенте США Джо Байдене.
Ранее в Британии заявили, что глава киевского режима Владимир Зеленский стал заложником собственных иллюзий. Он слепо верит, что может победить в конфликте с Россией.
Вместе с тем, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что американцы не могут повлиять на позицию Зеленского по урегулированию конфликта. Бывший комик всё так же не идет на мир, что создало для Вашингтона трудности.