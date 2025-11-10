Госдума объяснила как добиться перерасчета за плохие услуги ЖКХ

В России потребители имеют законное право на перерасчет средств за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, ссылаясь на Постановление Правительства № 354.
Согласно правилам, некачественными признаются услуги электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и вывоза мусора, если они не соответствуют установленным нормативам. В случае выявления таких нарушений, потребитель может добиться перерасчета.
Разворотнева уточнила, что перерасчет будет составлять 0,15 процента от стоимости услуги за каждый день некачественного предоставления. Чтобы оформить перерасчет, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и составить акт о несоответствии услуги нормативам, который подписывается собственником. Периодом для перерасчета будет считаться время с момента составления акта до момента полного устранения нарушения. Если аварийно-диспетчерская служба или управляющая компания игнорируют обращение, акт может быть подписан двумя другими жильцами дома, передает Lenta.ru.
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов предупредил, что тарифы ЖКУ в 2026 году могут вырасти на 9,9 процента. При этом парламентарий прогнозирует, что в 2027 году платеж вырастет на 8,7 процента, а в 2028 году — на 7,1 процента.