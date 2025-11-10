Госдума объяснила как добиться перерасчета за плохие услуги ЖКХ

Разворотнева уточнила, что перерасчет будет составлять 0,15 процента от стоимости услуги за каждый день некачественного предоставления. Чтобы оформить перерасчет, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и составить акт о несоответствии услуги нормативам, который подписывается собственником. Периодом для перерасчета будет считаться время с момента составления акта до момента полного устранения нарушения. Если аварийно-диспетчерская служба или управляющая компания игнорируют обращение, акт может быть подписан двумя другими жильцами дома, передает Lenta.ru.