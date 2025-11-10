Неожиданно раскрыто, как на юге России обидно называют туристов и переехавших

Издание «Новосвят» поделилось местными прозвищами, которые прижились на юге России и используются жителями для обозначения приезжих и новых переселенцев. Эти слова часто звучат с иронией, а иногда и обидно.
В курортных городах вроде Сочи, Туапсе и Ейска нередко можно услышать выражение «бздых». Так называют отдыхающих, которые чересчур расслабились, загорают до красноты или ведут себя вызывающе. Для местных это почти символ туриста, потерявшего чувство меры.
Есть и другое слово — «доширачник» или просто «доширак». Так называют тех, кто экономит на всём: везёт еду из дома, готовит в номере и старается не тратиться в кафе. Владельцы заведений говорят, что такие гости не приносят дохода курорту.
А выражение «понаех» относится к тем, кто решил переехать на юг. Сначала их радует климат и море, но со временем они сталкиваются с реальными трудностями — низкими зарплатами, пробками и непривычным ритмом жизни.
