Кайрат Нуртас анонсировал «самый легендарный» концерт 2026 года в Астане

Знаменитый казахстанский певец Кайрат Нуртас объявил о предстоящем концерте в Астане, который станет «легендарным», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Афиша выступления уже появилась в Instagram певца, но точную дату выступления он пока не раскрыл.

Постер с подписью «The Legendary Concert. Kairat Nurtas. Astana. XX.XX.2026» и «Kezdeskenshe!» («До встречи!») обрадовал его многочисленную армию поклонников.

По слухам, организаторы собираются провести шоу на одной из крупнейших площадок столицы, а это событие может стать одним из самых масштабных концертов 2026 года.

Ранее мать Кайрата Нуртаса обратилась к тем, кто проводил ее сына в «последний путь».