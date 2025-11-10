Кайрат Нуртас анонсировал «самый легендарный» концерт 2026 года в Астане

Афиша выступления уже появилась в Instagram певца, но точную дату выступления он пока не раскрыл.
Постер с подписью «The Legendary Concert. Kairat Nurtas. Astana. XX.XX.2026» и «Kezdeskenshe!» («До встречи!») обрадовал его многочисленную армию поклонников.
По слухам, организаторы собираются провести шоу на одной из крупнейших площадок столицы, а это событие может стать одним из самых масштабных концертов 2026 года.
Ранее мать Кайрата Нуртаса обратилась к тем, кто проводил ее сына в «последний путь».