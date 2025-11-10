Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение тепла в Иркутске 10 ноября

Теплоснабжение отключат в трех округах Иркутска 10 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение тепла в Иркутске 10 ноября 2025 года коснется Свердловского, Ленинского и Октябрьского округов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей города, по нескольким адресам пройдут ремонтные работы, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

Отключение тепла в Иркутске 10 ноября 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Дальневосточная, 63, и Блюхера, 5а, — уточняется в сообщении.

В Свердловском округе батареи будут холодными с 9:00 до 15:00, а в Ленинском — до 16 часов. В Октябрьском округе временные неудобства продлятся с 9 до 17 часов.

Точные адреса, где пройдет отключение тепла в Иркутске 10 ноября, смотрите в фотокарточке ниже.

Фото: телеграм-канал оператора тепловых сетей.