«Найдена, погибла»: 27 дней поисков пропавшей жительницы Башкирии закончились трагедией

В Башкирии нашли мертвой 76-летнюю женщину. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Жительница Стерлитамака пропала почти месяц назад — 12 октября. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.
Куда пропала пенсионерка и что послужило ее причиной смерти — не уточняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.