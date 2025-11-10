Ричмонд
«Найдена, погибла»: 27 дней поисков пропавшей жительницы Башкирии закончились трагедией

В Башкирии нашли мертвой пропавшую 76-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашли мертвой 76-летнюю женщину. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Жительница Стерлитамака пропала почти месяц назад — 12 октября. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропала пенсионерка и что послужило ее причиной смерти — не уточняется.

